Первый полет нового SSJ 100 с двигателем ПД-8 запланирован в начале 2024 года – ОАК

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 может состояться в начале 2024 года, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, двигатели уже установлены.

"Как только мы получаем это разрешение, я думаю, уже в этом году проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", – сказал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре.

В сентябре опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров.

Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.

Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.