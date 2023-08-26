SJ-100 успешно завершил испытания пробежки с отрывом передней стойки шасси – Ростех

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Опытный образец российского самолета SJ-100 успешно завершил испытания пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте Ростеха.

"Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в Производственном центре ПАО "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации, успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Следующим этапом заводских испытаний станет первый полет самолета", – отметили в сообщении.

По данным Ростеха, пробежка с отрывом передней стойки является одним из ключевых этапов в подготовке к летным испытаниям. Этот этап позволяет экипажу отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания.

До этого SJ-100 с успехом завершил испытания по программе шимми. Данное явления возникает при действии поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса. Колебания могут сказаться на управлении самолета. Для борьбы с опасным явлением шасси летательного аппарата оснащаются специальными демпферами.

"SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet", – заключили в Ростехе.

В июне 2023 года сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet (SSJ-100) модернизировали с применением российских материалов на отечественном производстве.

По словам заслуженного военного летчика страны Владимира Попова, Россия начала производить SSJ-100 около десяти лет назад. Тогда в проекте принимали участие Германия, Франция, Италия и США.

Сейчас же, на фоне санкционного давления Запада, возникла необходимость обновить самолет. Отказ от модернизации судна мог грозить прекращением его эксплуатации, сообщил Попов.



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