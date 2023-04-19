Российский двигатель ПД-8 для SSJ 100 получит сертификат в сентябре – Минпромторг РФ

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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) будет оснащен российским двигателем ПД-8 после получения сертификата в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Олега Бочарова.

"Двигатель ПД-8 должен в сентябре получить сертификат и начать сертификационные испытания в составе самолета", – заявил он на совещании вопросам развития авиационной отрасли.

Двигатель должны были сертифицировать только к концу 2024 года, но было принято решение об изменении сроков, объяснил Бочаров.

Отмечается, что два самолета SSJ-New с двигателем отечественного производства будут введены в эксплуатацию к концу этого года.

Ранее исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал, что Superjet уже с 2011 года эксплуатируется авиакомпаниями. В конструкции самолета есть большое количество комплектующих зарубежного происхождения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что с 2026 года Россия планирует выйти на выпуск 100 отечественных самолетов различных модификаций в год. Мишустин добавил, что теперь SSJ100 будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов.

