Пассажирский самолет SSJ-100 модернизировали с применением отечественных материалов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Sukhoi Superjet (SSJ-100) модернизировали с применением российских материалов на отечественном производстве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заслуженного военного летчика страны Владимира Попова.

Он рассказал, что Россия начала производить SSJ-100 около десяти лет назад. Тогда в проекте принимали участие Германия, Франция, Италия и США.

Сейчас же, на фоне санкционного давления Запада, возникла необходимость обновить самолет. Отказ от модернизации судна мог грозить прекращением его эксплуатации, сообщил Попов.

"Первым, что сделали, – заменили двигатели: металл, некоторые детали. Их делает Рыбинский завод", – сообщил летчик.

До этого двигатели для самолета производили во Франции. При этом их качество, как уточнил Попов, оставляло желать лучшего.

Модернизацию SSJ-100 провели с использованием российских и китайских материалов. Эксперт отметил, что подобным образом Россия показала свою независимость от политической, экономической и мировой ситуации. Действия, уточнил летчик, были приняты для безопасности гражданской авиации и государства.

До этого сообщалось, что компания "Росэлектроника", входящая в состав "Ростеха", разработала электронику, способную заменить импортные компоненты в радиоаппаратуре самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Изделия были успешно протестированы специалистами. Российские аналоги вакуумных выключателей отличаются высокой надежностью и большим сроком службы.



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