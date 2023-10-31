31 октября, 13:37Транспорт
Самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем в декабре
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минпромторга
Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ориентировочно в конце этого года самолет начнет проводить испытания.
В сентябре опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров.
Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.
Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.
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