Самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем в декабре

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Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ориентировочно в конце этого года самолет начнет проводить испытания.

В сентябре опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров.

Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.

Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.