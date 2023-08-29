Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет – Минпромторг РФ

Фото: телеграм-канал "Минпромторг России"

Импортозамещенный производственным центром ПАО "Яковлев" ближнемагистральный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в телеграм-канале Минпромторга РФ.

Во время испытаний была подтверждена стабильная работа всех российских систем, а также управляемость и устойчивость воздушного судна. Полет длился 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, первый полет SJ-100 является успехом многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, которые входят в контур управления "Ростеха".

"Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", – добавил он.

Ранее сообщалось, что опытный образец российского самолета SJ-100 успешно завершил испытания пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы.

До этого Минпромторг РФ сообщил о планах разработать электросамолет. Как указано в стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, задача по разработке электрического воздушного судна является приоритетной.