Минпромторг РФ сообщил о планах разработать электросамолет

Фото: depositphotos/ewastudio

Электросамолет хотят создать в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ.

Как указано в стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, задача по разработке электрического воздушного судна является приоритетной. Не менее важными также являются разработки сверхзвукового пассажирского самолета, легкого бизнес-джета, тяжелого вертолета и других.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве создадут Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. По его словам, новый центр совместно с НИИ "МосТрансПроект" будет заниматься развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе.

Градоначальник заявил, что открытие этого центра в столице станет важным шагом для достижения технологического суверенитета в сфере электромобилестроения. Он отметил, что в настоящее время в Москве существуют площадки для разработки в данной области.



Еще 400 электробусов пополнят столичные парки до конца 2023 года