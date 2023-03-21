Собянин рассказал о создании в Москве Центра исследования и разработки электротранспорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в Москве создадут Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств.

"Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну", – сообщил мэр столицы в своем телеграм-канале.

По его словам, новый центр совместно с НИИ "МосТрансПроект" будет заниматься развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе.

Градоначальник заявил, что открытие этого центра в столице станет важным шагом для достижения технологического суверенитета в сфере электромобилестроения. Он отметил, что в настоящее время в Москве существуют площадки для разработки в данной области.

Он подчеркнул, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" был создан кластер электромобилестроения. В него вошли более 40 компаний. На производствах выпускают легковые и грузовые электромобили, а также спецтехнику и аккумуляторные батареи.

Собянин напомнил, что Москва является первым городом в Европе по количеству электробусов. Они курсируют по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров. Кроме этого, мэр рассказал о развитии и другого электротранспорта. Собянин отметил создание бесплатной парковки для легковых электромобилей, строительство новых зарядных станций, а также расширение использования электросамокатов и велосипедов.

Ранее Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве. Градоначальник считает, что за электротранспортом будущее, поэтому спрос на комплектующие для него растет.

Мэр отметил, что столичные предприятия создают не только сами электромобили, но и сопутствующую микроэлектронику, зарядные станции. Например, компания Clean Power, производит аккумулятор. В прошлом году она продала втрое больше своей продукции, чем в 2021-м.



Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

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