В Москве разработали зарядную станцию сразу для трех электромобилей – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве разработали зарядную станцию с возможностью единовременного питания сразу трех электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Станция может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10–20 до 40–60 минут", – рассказал мэр.

Разработку выполнили полностью из отечественных составляющих – от компонентов до программного обеспечения. Она предназначена для установки в городе, спальных районах и коттеджных поселках. Станция имеет защиту от утечки тока и кнопку аварийной остановки заряда.

Ежегодно столичный производитель может изготавливать более 500 устройств. Сейчас в Москве базируются более 400 зарядных станций для электротранспорта.

Ранее стало известно, что в мае 2023 года в Москве в три раза вырос спрос на электрозарядные станции для автомобилей. C момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2022 году пользователи воспользовались городскими зарядными станциями более 155 тысяч раз. Загрузка на быстрых станциях составляет 18%.



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