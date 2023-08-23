Дополнительные самолеты произведут для вооружения новых военных округов РФ

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Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолетов, которые будут использоваться для вооружения новых военных округов. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи", – приводит его слова РИА Новости.

Слюсарь также сообщил, что с начала спецоперации на Украине производство некоторых типов боевых самолетов кратно увеличилось.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Он призвал в том числе довести число военнослужащих-контрактников до 695 тысяч человек.

Кроме того, в 2023 году будут сформированы 2 военных округа, 2 армии, корпус и 31 соединение.

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