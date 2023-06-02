В ВС РФ в этом году сформируют 2 военных округа, 2 армии, корпус и 31 соединение – Генштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы РФ в этом году сформируют общевойсковую и воздушную армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа: Московский и Ленинградский. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", – приводит его слова РИА Новости.

Он сообщил, что в 2023 году стоят масштабные задачи по наращиванию состава ВС РФ и увеличению их численности.

Бурдинский также рассказал, что благодаря частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года, в армии России были сформированы более 280 воинских частей и подразделений. Он уточнил, что мобилизационных мероприятий такого масштаба не проводилось со времен Великой Отечественной войны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Он призвал, в том числе, довести число военнослужащих-контрактников до 695 тысяч человек.



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