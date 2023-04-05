Российская армия получит новые боевые уставы и наставления – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Боевые уставы Вооруженных сил России будут изменены с учетом опыта, полученного в ходе современных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета "Известия".

Для внесения изменений в боевые уставы и наставления по боевой работе родов войск и видов ВС в Минобороны РФ будет создана специальная комиссия, сообщили собеседники издания.

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что внесение изменений является актуальной темой, так как уставы не пересматривались со времен конфликта в Сирии. По его словам, в ведении боя многое изменилось с учетом возросшей роли беспилотников.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что в новых уставах могут учесть, как организовывать слаженность подразделений и их взаимодействие, а также обновить тактику ведения городских боев с учетом использования квадрокоптеров.

"Скорее всего, будет упомянут разведывательно-огневой контур, нововведение по узлам связи, автоматизированным системам управления, методы борьбы с дронами, организация противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы", – заявил Леонков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ разработало новую форму для военных, принимающих участие в СВО на Украине. Ее внешний вид практически не изменился, однако было улучшено качество тканей швов и утеплителей.

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