Медведев призвал увеличить численность смешанной армии РФ до 1,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская армия должна стать больше и увеличиться до 1,5 миллиона человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 миллиона человек", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее о том, что численность Вооруженных сил России (ВС РФ) будет увеличена до 1,5 миллиона человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Наращивание числа военнослужащих планировали произвести вместе с поставками вооружения, военной спецтехники и строительством объектов для размещения армии.

В свою очередь, в Кремле подобную необходимость объяснили прокси-войной, которую против РФ ведут западные страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что суть прокси-войны заключает в себе экономическое, финансовое и правовое давление со стороны Запада.



Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

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