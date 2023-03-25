Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

Он подчеркнул, что 0,31% лиц в течение месяца совершили повторное преступление. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО.

Таким образом, преступность в России снизилась в десять раз, заявил Пригожин.

Ранее основатель группы "Вагнер" оценил перспективы спецоперации РФ на Украине на ближайший год. По его словам, перспективы пока остаются туманными. Он подчеркнул, что российским бойцам необходимо продолжать двигаться вперед.

Он также отметил, что у российской армии есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к атаке со стороны украинских сил.

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