Фото: Москва 24/Александр Авилов

Киевские власти организовали в Одесской области "концлагерь" для украинцев, не желающих воевать с Россией и отказывающихся от призыва в ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Он отметил, что в последнее время украинские власти мобилизуют главным образом жителей русскоязычных областей – Одесской, Николаевской и Херсонской. По словам Барбашова, людей буквально похищают на улицах, а несогласных воевать помещают в заключение.

Глава района сообщил, что в этом "концлагере" в Одесской области люди содержатся в тяжелых условиях. Их фактически пытками вынуждают неподготовленными идти воевать против России.

Барбашов заявил, что мужское население на юге Украины буквально боится выходить на улицу, а люди из небольших сел не знают, как им спрятаться от насильственный мобилизации. Он также призвал всех, кто попал в подобную ситуацию и был брошен на линию фронта, использовать любые возможности, чтобы сдаться ВС России и сохранить таким образом жизнь и возможность увидеться с близкими.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины под Авдеевкой угрожают новобранцам расстрелом в случае отступления с передовых позиций.

До этого советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что в Киеве не исключают мобилизации еще большего числа людей. По его словам, у Украины имеются достаточные резервы и, если появится необходимость, будет мобилизовано больше людей.

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