Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации, сообщает Life.ru.

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о вручении повесток в Воронежской области. Правительство региона объявило о начале выдачи повесток в регионе, объяснив это необходимостью актуализировать данные.

"Нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждении в Кремле второй волны частичной мобилизации.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний и осенний призывы на срочную службу в этом году пройдут по прежним правилам.

Проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года должны принять в Госдуме в рамках весенней сессии. Однако депутаты совместно с министерством обороны решили, что будет лучше, если закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Картаполов объяснил, что это время нужно для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму

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