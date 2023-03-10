МО РФ не планирует проводить дополнительных мероприятий по мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации организовываться не будет. Об этом рассказали в ходе брифинга Национального центра управления обороной России.

"Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации", – цитирует ТАСС сообщение.

Минобороны РФ заявило, что россиянам не следует обращать внимания на провокации и при появлении "проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию".

Ведомство добавило, что за минувшую неделю горячая линия получила 54 звонка, за все время – 12 867 обращений.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России. На телеканале заявили, что президент России якобы размышляет над возможностью мобилизации еще 200 тысяч человек.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении призыва. Он заявил, что всего на службу призвали 300 тысяч граждан.

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

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