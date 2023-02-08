Кабмин продлил действие отсрочки по арендной плате для мобилизованных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России приняло решение о продлении отсрочки по арендной плате для предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Расширяем меры по поддержке предпринимателей, которые сейчас решают различные воинские задачи. Для них продлевается период рассрочки по арендной плате за имущество, находящееся в федеральной собственности", – сказал премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.

Он пояснил, что теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица будут иметь возможность возобновить расчеты в течение 90 календарных дней с момента завершения воинской службы. По словам Мишустина, благодаря такой мере участники СВО будут иметь достаточно времени для восстановления всех бизнес-процессов, не опасаясь предъявления финансовых претензий. Кроме того, кабмин подготовил и другие решения по поддержке участников спецоперации.

"Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых – по инвалидности, а также различные компенсации", – сказал председатель кабмина.

Также, по его словам, кабмин выделил дополнительные средства на доплаты военным медикам и военнослужащим, оказывающим помощь раненым. Мишустин поручил компетентным органам обеспечить своевременное начисление выплат участникам спецоперации.

"Готовятся и другие решения (по поддержке участников СВО. – Прим. ред.), о которых мы сообщим", – добавил он.

Ранее Мишустин заявил, что добровольцы, которые получили инвалидность в ходе спецоперации на Украине, будут получать две пенсии. По его словам, добровольцы также смогут претендовать на остальные предусмотренные законом компенсации.



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