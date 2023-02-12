Власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Фото: Минобороны РФ

Калининградские власти обратились к российскому военному ведомству после распространения в Сети жалоб призванных по частичной мобилизации жителей региона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

В интернете распространилось видео, на кадрах которого мобилизованные пожаловались на недостаточную подготовку и нецелевое использование подразделения. В ролике бойцы подчеркнули, что под оперативным командованием 1-го армейского корпуса их отправили на передовую как штурмовую пехоту. Но, заявили солдаты, пока что они не имеют опыта и обучения в этой области.

Лысков поделился, что губернатор переговорил с командованием и попросил разобраться в вопросе. По словам главы пресс-службы, им ответили и заявили, что в бой мобилизованные идти не готовы.

"Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, все прояснили. Ситуация на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота", – говорится в сообщении правительства региона в соцсетях.

Ранее член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Генпрокуратуру после жалоб самарских мобилизованных. Претензии связаны с ошибочной отправкой в зону СВО, а также с отсутствием выплат.

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