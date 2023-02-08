08 февраля, 22:25Общество
В РФ подготовили законопроект о сохранении пенсий участвующим в СВО военным пенсионерам
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала законопроект, предусматривающий сохранение пенсий за военными пенсионерами в период их службы в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"Рабочая группа по вопросам СВО подготовила законопроект о сохранении пенсий мобилизованным военным пенсионерам-участникам СВО", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что сейчас выплата пенсий гражданам временно прекращается, если те были мобилизованы или отправились на фронт в качестве добровольцев.
По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрия Вяткина, предложение депутатов позволит устранить социальную несправедливости в отношении военных и приравненных к ним пенсионеров.
Ранее стало известно, что президенту РФ планируется предложить рассмотреть сокращение срока признания военнослужащих пропавшими без вести до 3 месяцев, а признание их умершими – до 6 месяцев. Это позволит решить вопрос с предоставлением мер поддержки семьям военных.
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