Военнослужащие смогут оформить билеты на вокзалах Москвы в приоритетном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военнослужащие получили возможность оформления билетов по воинским перевозочным документам (ВПД) в приоритетном порядке на крупнейших вокзалах России, в том числе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"Вместе с Минобороны РФ разработали процедуру приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД для проезда к местам службы, на реабилитацию после госпиталя, в отпуск и так далее", – говорится в сообщении.

Создать подобные условия для военных удалось благодаря системе управления электронной очередью в кассовых залах на вокзалах.

Услуга также доступна на вокзалах Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда и других российских городов. Для этого военному необходимо подойти к электронному терминалу и выбрать опцию "Оформление по воинским перевозочным документам". Кассир оформит проездной за несколько минут.

Ранее РЖД запустили функцию покупки билетов на поезда дальнего следования через систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Ранее возможность покупки билетов через СБП присутствовала только при оплате в кассах. Аналогичную функцию весной 2023 года планируют внедрить в мобильном приложении "РЖД пассажирам".



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