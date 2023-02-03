Около 46 тысяч домашних питомцев путешествовали без хозяев в поездах России в 2022 году

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Около 46 тысяч домашних животных самостоятельно путешествовали в российских поездах в 2022 году. Это больше на 20%, чем в 2021 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

Питомцы могли путешествовать благодаря услуге по перевозке без сопровождения владельца, которую ввели несколько лет назад. Во время поездки питомцев размещают в специальном вагоне, где у них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием зверей во время всей поездки следят проводники.

"Сразу две совы совершили поездку из Тюмени в Омск, енот путешествовал из Красноярска в Краснодар, а черепаха была отправлена из Новокузнецка в Кисловодск. В декабре в самостоятельное путешествие по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород отправилась белка дегу, а в сообщении Екатеринбург – Пурпе поездку совершили два гуся. Среди необычных пассажиров также были аквариумные рыбки, ехавшие в поездах Москва – Новый Уренгой и Тюмень – Пенза. Декоративные крысы путешествовали из Челябинска в Санкт-Петербург и из Москвы в Иркутск", – сообщили в "ФПК".

Более 80% от общего объема перевозок составляли кошки и собаки, а перед новогодними праздниками кролики часто путешествовали из Москвы в Сургут, Каменск-Уральский, Петрозаводск, из Санкт-Петербурга перевозки осуществлялись в Пермь, Курск и Сочи и другие города страны.

Ранее кинолог рассказал , что при планировании путешествия с собакой зимой нужно учесть несколько важных факторов. Прежде всего, нужно вакцинировать питомца, чтобы исключить риск заболеваний. Также необходимо взять теплую одежду собаки, любимые игрушки, средства гигиены и документы.

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