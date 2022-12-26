Кинолог рассказал, как путешествовать с собакой зимой

Фото: Московские сезоны

Собираясь в путешествие с собакой в зимнее время года, необходимо заранее подготовиться к поездке и взять с собой ряд вещей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

При планировании путешествия Голубев прежде всего порекомендовал уточнить возможность нахождения собаки в том или ином месте. При перевозке собаки на поезде или самолете хозяин должен ознакомиться с условиями транспортировки животных.

По словам кинолога, перед поездкой в путешествии собака должна пройти вакцинацию. Помимо этого, питомца необходимо обработать от паразитов. Хозяин также должен позаботиться о наличии ветеринарного паспорта и других документов животного при поездке.

Отправляясь в поездку, владелец собаки должен собрать аптечку, в составе которой должны быть перевязочные материалы, обеззараживающие растворы, специальные лекарства и другие средства по необходимости.

Специалист уточнил, что в случае путешествия на автомобиле собаку категорически нельзя оставлять одну в машине при минусовой температуре с выключенным двигателем. Животное может замерзнуть и получить осложнения. Если перевозить собаку в транспортном контейнере, она сможет почувствовать себя в безопасности и будет легче переносить путешествие.

Также владельцу необходимо позаботиться об адреснике – универсальном жетоне для собаки с информацией о ее хозяевах, включая имя держателя и номер телефона. Собакам, которые мерзнут на холоде, необходимо взять теплые вещи и обувь.

Ранее Голубев сообщил, что Москва стала лидером по числу зарегистрированных собак. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург и Новосибирск. Чаще всего жители указанных городов заводят чихуахуа, немецких шпицев, джек-рассел-терьеров, корги и йоркширских терьеров.



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