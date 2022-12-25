Кинолог рассказал, жители каких городов РФ чаще всего заводят собак

Фото: depositphotos/Ryhor

Москва заняла первое место по количеству зарегистрированных в городах-миллионниках и региональных столицах собак. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. По словам Голубева, во всех этих городах жители заводят себе небольших собак-компаньонов.

В десятку городов по количеству собак также вошли Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Воронеж и Пермь.

Голубев отметил, что чаще всего жители вышеперечисленных городов заводят чихуахуа, немецких шпицев, джек рассел терьеров, корги и йоркширских терьеров.

"Например, в Москве, самая популярная порода – это чихуахуа, в Санкт-Петербурге и Новосибирске – немецкий шпиц. Этих собак удобно содержать в квартире, их можно всегда взять с собой на работу или в поездки", – приводит его слова РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основании родословной книги Российской кинологической федерации, в которой ежегодно регистрируют около 355 тысяч щенков.

Ранее президент РКФ рассказал, что чрезмерная дружелюбность собаки может привести к конфликтам с другими животными и людьми. По его словам, люди, которые боятся или не любят собак, могут отреагировать на желание питомца пообщаться негативно.



Выставка собак всех пород "Россия" прошла в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!