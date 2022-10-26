Кинолог раскрыл причины рычания собаки

Фото: depositphotos/Hugo1313

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о причинах рычания собаки. Об этом пишет Агентство "Москва".

Специалист отметил, что у собаки могут остаться воспоминания о травмах, поэтому любые ошибки в воспитании животного могут повлиять на его поведение в дальнейшем.

"Например, у питомца, взятого в новый дом во взрослом возрасте, была какая-либо травмирующая ситуация в прошлом: собаку ударили или обидели. Если животное запомнило эту ситуацию, оно может начать рычать, даже если новый владелец занесет руку над собакой, чтобы погладить", – объяснил Голубев.

Эксперт добавил, что для животного рука в данном случае служит сигналом, предупреждающим об опасности.

Однако кинолог напомнил, что собака также может рычать, если у нее что-то болит. Поэтому за здоровьем своего питомца необходимо внимательно следить. Специалист отметил, что хозяин может определить болезненное место, дотронувшись до него.

Ранее Голубев рассказал об уходе за собакой во время отопительного сезона. Специалист обратил внимание на то, что в период отопительного сезона у собак может начаться линька. Также проблемы могут возникнуть с кожей.

Избежать проблем можно, установив в жилом помещении увлажнитель воздуха для поддержания оптимальных показателей влажности (около 40–60%), сообщил эксперт.

Увлажнитель воздуха можно заменить мисками с водой. Для этого их необходимо разместить возле батарей. Также специалист посоветовал проветривать помещение и чаще проводить влажную уборку.



"Жизнь в большом городе": зоозакон

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!