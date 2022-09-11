Кинолог рассказал о воспитании собаки для жизни в городе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о воспитании собаки для жизни в городе.
По его словам, питомцы, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в городе, где много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов.
"Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени", – рассказал Голубев РИА Новости.
Кинолог подчеркнул, что собаку нужно приучить к амуниции. По его словам, важно, чтобы намордник и ошейник были подобраны по размеру. Так, в наморднике собака должна спокойно открывать рот и высовывать язык, а ошейник не должен давить и мешать движению.
Голубев отметил, что питомца нужно обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также потренировать его выдержку.
По словам эксперта, собака должна знать команды "ко мне" и "рядом". Он отметил, что эти команды помогут обеспечить безопасность прогулок в большом городе.
Кинолог добавил, что также важно, чтобы собака ничего не подбирала с земли.
"Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команду "фу!" и "отдай!". Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая поможет забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала", – пояснил Голубев.
Ранее специалист рассказывал, что хозяин всегда может понять, хорошие ли у него взаимоотношения с собакой по поведению питомца. По его словам, если владелец наблюдает у своего четвероногого подопечного постоянную активность и интерес, то он неплохо справляется.
Голубев отмечал, что добросовестный хозяин выстраивает линию воспитания с питомцем с учетом породы животного. Кинолог уверен, что ее выбор является одним из важнейших решений у любого, кто желает стать обладателем собаки. Хозяин будет учитывать особенности характера питомца, корректировать его питание и подход к воспитанию.
До этого ветеринар Вера Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются корги. По словам специалиста, это объясняется дружелюбным характером, обаятельностью и небольшим размером животного.
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