В Сети опубликовали кадры расстрела российского военнопленного солдатом ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

В Сети появилось видео с расстрелом солдатом ВСУ сдавшегося в плен российского военнослужащего. Об этом сообщает RT в своем телеграм-канале.

На кадрах говорящий по-украински военный с автоматом в руках спрашивает лежащего на снегу пленного о том, из какого он подразделения. Не получив ответа, украинский военный стреляет в пленного.

Неподалеку на земле лежат еще два человека. Из разговора бойцов ВСУ следует, что один из них держит в руке гранату.

Точное место, где был снят ролик, также как и дата, не уточняются.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный сознался в расстреле мирных жителей в Мариуполе. По словам мужчины, украинские солдаты расстреляли восемь человек из автоматов.

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