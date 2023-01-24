Песков опроверг информацию CNN о новой мобилизации в России

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на телеканале заявили, что президент России Владимир Путин якобы размышляет над возможностью мобилизации еще 200 тысяч человек. На вопрос, является ли материал CNN недостоверным, Песков ответил утвердительно.

"Да. Является", – заявил он.

Ранее Песков также призывал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России. Он подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении призыва. Он заявил,что всего на службу призвали 300 тысяч граждан.

Депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев позже заявил, что в России нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации. По мнению депутата, в РФ нет необходимости в ближайшие шесть месяцев вновь проводить такие мероприятия.

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