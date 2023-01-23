Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал документ, согласно которому в России определен порядок социальных выплат призванным в рамках частичной мобилизации гражданам. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ежемесячные гарантии мобилизованные смогут получить со дня назначения на должность и до дня освобождения с нее. Если призванный решил заключить контракт с ВС РФ, ему предоставят средства до дня вступления акта в силу.

Размер подобной выплаты за неполный календарный месяц будет определяться в соответствии с количеством дней, которые мобилизованный прослужил за этот месяц. Кроме того, соцгарантии будут предоставляться одновременно с довольствием.

3 января Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. Так, родственники солдат Росгвардии в случае их гибели в ходе СВО могут рассчитывать на выплату в размере 5 миллионов рублей.



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