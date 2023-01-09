Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан не верить сообщениям, которые распространяются в телеграм-каналах, о продолжении мобилизации в России.

Пресс-секретарь президента РФ также попросил не придавать большого значения публикациям в телеграм-каналах. Он подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти.

"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", – передает ТАСС его слова.

Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

Позднее депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев отметил, что в России нет предпосылок к организации второй волны мобилизации. По его мнению, в РФ нет необходимости в ближайшие шесть месяцев вновь проводить такие мероприятия.

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