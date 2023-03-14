Воронежские власти объяснили причину возобновления выдачи повесток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Воронежской области объявило о начале выдачи повесток в регионе, объяснив это необходимостью актуализировать данные. Соответствующее сообщение появилось в его официальном телеграм-канале.

"Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий – исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах", – говорится в публикации.

Граждан предупредили, что повестки будут приносить преимущественно по месту жительства и работы.

Работодателям напомнили, что они обязаны отпускать сотрудников, если им необходимо посетить военкомат по полученной повестке. Затем они смогут вернуться к работе.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что весенний и осенний призывы на срочную службу в 2023 году пройдут по прежним правилам.

По его словам, проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года должны принять в Госдуме в рамках весенней сессии. Однако депутаты совместно с министерством обороны решили, что будет лучше, если закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Он объяснил, что это время нужно для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные.



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