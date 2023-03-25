Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что после полуночи был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Орловка и населенному пункту Макеевка.

Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о практически полной блокировке Артемовска российскими военными.

По его мнению, ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать российские территории". Однако в случае контратаки ВС РФ готовы ответить противнику, сообщил он.



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