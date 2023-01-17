Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Фото: Минобороны РФ

Решение об увеличении численности Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона человек было принято в связи с прокси-войной, которую коллективный Запад ведет против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны", – сказал он.

При этом, по словам Пескова, в рамках этой войны западные страны также прибегают к выходу за рамки правового поля и шагам другого характера.

"Вот с этим связаны такие меры", – подчеркнул Песков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению Владимира Путина численность Вооруженных сил России будет увеличена до 1,5 миллиона человек. При этом увеличение военнослужащих будет синхронизировано с поставками вооружения, военной спецтехники и строительством объектов для размещения армии.

Шойгу отметил, что в рамках шагов по обеспечению безопасности в России будут созданы два военных округа – Московский и Ленинградский. Кроме того, в новых субъектах РФ будут размещены самодостаточные группировки сил.

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