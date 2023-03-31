Кабмин РФ распорядился создать ремонтный завод Минобороны

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Брянской области завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, основной целью деятельности завода "120-й арсенал" будет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях, чтобы проверить, как выполняется гособоронзаказ.

Министр оценил производственные мощности, которые используются при выпуске необходимой для обеспечения российской спецоперации на Украине продукции. Он также проконтролировал работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.



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