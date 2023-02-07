Минобороны РФ разработало новую форму для участников спецоперации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минобороны России разработали новую форму для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

По словам собеседника газеты, внешний вид формы не испытает сильных изменений. Он уточняет, что будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей.

Минобороны РФ подтвердило РБК разработку формы "нового поколения". По словам представителя ведомства, в разработке учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, которые участвуют в спецоперации России.

Уточняется, что в состав обмундирования войдут комплекты летней, демисезонной, зимней и ветроводозащитной формы одежды. Кроме того, военнослужащим предоставят новую обувь – облегченные ботинки, летние и демисезонные ботинки, резиновые утепленные сапоги и зимнюю обувь.

Поставка новой полевой формы запланирована к весне 2023 года, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО в зоне проведения спецоперации в ближайшее время будет усилена новейшими комплексами Панцирь-СМ. Усовершенствованные комплексы смогут поражать беспилотники и реактивные снаряды ВСУ на существенно большей дальности.

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