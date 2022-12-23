Офицер разведки США высоко оценил усилия Путина в области развития ВПК России

Фото: kremlin.ru

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер высоко оценил политику Владимира Путина, которая позволила обеспечить военно-промышленный комплекс страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее российский президент заявил, что РФ будет совершенствовать вооруженные силы страны "спокойно, ритмично, без всякой суеты". Глава государства добавил, что работа будет вестись и по иным аспектам военной составляющей государства.

"Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием", – указал Риттер.

Экс-военнослужащий ВС США напомнил, что НАТО уже увеличил военное присутствие в Польше, а также приблизится к границам России за счет вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

В ходе коллегии Минобороны РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Глава государства также подтвердил, что безопасность российских граждан будет обеспечена на всей территории страны.

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