Путин: офицеры спецоперации должны первоочередно назначаться на новые должности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны получать новые должности в первоочередном порядке.

Глава государства выступил на расширенном заседании Минобороны РФ.

"...офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности", – заявил президент России.

По словам Путина, такие военнослужащие также должны быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе академию генерального штаба РФ.

Российский президент в своем выступлении отметил, что опыт специальной военной операции и практика в Сирии должны способствовать совершенствованию боевого учета. Кроме того, это должно учитываться при подготовке военных на всех уровнях.

Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент подготовку на полигонах проходят 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных граждан. Часть призванных уже направлена в зону проведения боевых действий.

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