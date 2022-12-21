Путин заявил, что подготовку на полигонах проходит половина от 300 тысяч мобилизованных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин в ходе расширенного заседания Минобороны РФ заявил, что на полигонах ведется подготовка половины от общего числа в 300 тысяч мобилизованных граждан.

"Как докладывает министр обороны и начальник Генштаба, 150 тысяч человек проходят подготовку на военных полигонах", – заявил глава государства.

Это число призванных на военную службу Владимир Путин назвал "достаточным" стратегическим резервом, который не задействован в боевых действиях, но проходит необходимую подготовку.

Президент напомнил, что в рамках частичной мобилизации в армию были призваны 300 тысяч человек. Часть из них уже направлена в зону проведения специальной военной операции на Украине.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Министр подчеркнул, что задача по призыву в армию 300 тысяч граждан выполнена.

Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизации

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