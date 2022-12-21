Второй волны мобилизации в России не будет – Матвиенко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России второй волны мобилизации не будет, данный вопрос не обсуждается, его нет в повестке, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне – эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке", – заявила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что в проведении дополнительной мобилизации в России нет необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации в стране. Он порекомендовал не руководствоваться ложной и непроверенной информацией.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что сообщения о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у граждан.

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

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