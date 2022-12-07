07 декабря, 21:15Мэр Москвы
Сообщения о второй волне мобилизации распространяются в провокационных целях – Собянин
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сообщения о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у граждан, считает Сергей Собянин.
В эфире телеканала ТВЦ он пояснил, что такая информация, распространяемая в прозападных блогах и СМИ под заказ, нацелена на то, чтобы люди уезжали из страны и "прятались".
"Ни о какой второй мобилизации никто вообще не говорил, такой необходимости абсолютно нет", – подчеркнул мэр Москвы.
В эфире Собянин также заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия противостоит всему блоку НАТО. По его словам, в распоряжении Киева имеются технологии, вооружение и информация Североатлантического альянса.
В пятницу, 2 декабря, Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр Москвы сообщил, что ему удалось пообщаться со строителями и солдатами.
Он также встретил бойцов, которые были мобилизованы из столицы.
Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО
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