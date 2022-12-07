Сообщения о второй волне мобилизации распространяются в провокационных целях – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у граждан, считает Сергей Собянин.

В эфире телеканала ТВЦ он пояснил, что такая информация, распространяемая в прозападных блогах и СМИ под заказ, нацелена на то, чтобы люди уезжали из страны и "прятались".

"Ни о какой второй мобилизации никто вообще не говорил, такой необходимости абсолютно нет", – подчеркнул мэр Москвы.

В эфире Собянин также заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия противостоит всему блоку НАТО. По его словам, в распоряжении Киева имеются технологии, вооружение и информация Североатлантического альянса.

В пятницу, 2 декабря, Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр Москвы сообщил, что ему удалось пообщаться со строителями и солдатами.

Он также встретил бойцов, которые были мобилизованы из столицы.



Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!