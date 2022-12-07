На Украине "идет война" со всем блоком НАТО – Собянин

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции на Украине Россия противостоит всему блоку НАТО, заявил Сергей Собянин.

"Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной, за ней (стоит. – Прим. ред.) вся НАТО", – сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

По словам главы Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования, в распоряжении Киева имеются технологии, вооружение и информация Североатлантического альянса.

Ранее Собянин побывал на линии обороны в зоне проведения специальной военной операции. Мэр Москвы сообщил, что ему удалось пообщаться со строителями и солдатами.

Он также встретил бойцов, которые были мобилизованы из столицы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!