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НАТО планирует задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, сообщает газета Politico, на которую ссылается РИА Новости.

По информации издания, киберсилы Альянса следят за конфликтом с целью найти способы помочь Киеву. НАТО задумало усложнить России и другим противникам попытки взломать инфраструктуру в странах – членах Североатлантического альянса и их союзниках.

Отмечается, что в ходе учений, проходивших в Таллине на прошлой неделе, киберсилы использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны, в рамках которых Россию пытаются держать вне Европы. Он вспомнил, как создавался Альянс. По его словам, первый генсек Гастингс Исмей вывел формулу, по которой русских нужно было держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем.

Лавров выразил мнение, что происходящие сейчас события означают возвращение НАТО к прежним приоритетам. Вместе с тем он добавил, что сейчас США уже поработили Европу и держат под контролем весь Евросоюз.

Бывший министр финансов ФРГ Оскал Лафонтен выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена отвести силы НАТО от России еще до начала спецоперации. Он напомнил, что Вашингтон отверг требование Москвы не размещать американские военные объекты на границе с Россией.



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