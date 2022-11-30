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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны, которую сам ведет против РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

"Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против РФ", – высказался он.

По мнению Лаврова, западные государства своими действиями только обостряют существующий конфликт. Они больше не придерживаются принципа не допускать вооруженных столкновений между ядерными державами, подчеркнул он.

Министр предупредил, что от НАТО стоит ожидать необдуманных и безответственных действий, поскольку Запад в настоящее время понимает, что теряет свои позиции на мировой арене. Он также выразил уверенность в том, что большинство стран видят угрозы со стороны Североатлантического альянса.

Лавров еще раз подчеркнул, что страны, которые обладают ядерным оружием, должны избегать конфликтов и с применением обычных вооружений, поскольку ситуация может выйти из под контроля в любой момент. Россия продолжает настаивать на позиции, что в случае ядерной войны не будет победителей, напомнил он.

Глава МИД РФ отметил, что именно по инициативе российской стороны в Совете безопасности ООН пришли к тому, что ядерное столкновение недопустимо.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их партнеры не считаются с позицией и волеизъявлением суверенных государств. По его словам, подобное поведение Вашингтона и дружественных ему государств является "тупиковой линией", которая приведет к потере традиционных ценностей и ухудшению экономической ситуации.

Он напомнил, что Россия сталкивается с "колоссальным санкционным давлением коллективного Запада". Следствием этого становятся гуманитарные угрозы – голод, энергокризис и иные проблемы, которые в обращении названы "искусственными".

До этого Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

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