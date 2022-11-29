В Совбезе заявили об усилении вмешательства Запада в дела России на фоне СВО

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Запад усилил попытки вмешательства во внутренние дела России на фоне военной спецоперации на Украине, заявили эксперты Совбеза РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата ведомства.

Отмечается, что эксперты обсудили появление новых вызовов и угроз национальной безопасности на фоне проведения СВО в ходе заседания научного совета при Совбезе.

"В частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны", – говорится в сообщении.

Также участники заседания отметили стремление ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в РФ, в том числе за счет активизации противоправной деятельности праворадикальных организаций.

Ранее думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила признать нежелательной и экстремистской деятельность 30 зарубежных неправительственных организаций по итогам проведенного расследования.

Речь идет об НПО из США, Германии, Австралии, Нидерландов, Люксембурга, Испании, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, Австрии, Венгрии, Латвии, Литвы и Черногории, которые вели работу по провоцированию беспорядков и сепаратизма в РФ.

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