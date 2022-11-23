В Госдуме предложили признать нежелательными и экстремистскими 30 зарубежных НПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила признать нежелательной и экстремистской деятельность 30 зарубежных неправительственных организаций по итогам проведенного расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Василия Пискарева.

"Комиссия <...> завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых – экстремистской", – сказал депутат.

Пискарев уточнил, что речь идет об НПО из США, Германии, Австралии, Нидерландов, Люксембурга, Испании, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, Австрии, Венгрии, Латвии, Литвы и Черногории. По его словам, депутатам Госдумы удалось установить, что данные организации вели работу по провоцированию беспорядков и сепаратизма, осуществляли попытки вмешательства в выбора, вели пропаганду наркотиков, вовлекали подростков в деструктивную деятельность и различными способами дискредитировали Россию.

"С февраля текущего года (эти структуры. – Прим. ред.) активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине", – заявил депутат.

Он уточнил, что эти организации распространяли призывы к финансированию Украины и выделению ей оружия, а также введению санкций в отношении РФ.

Ранее нежелательной на территории России Генпрокуратура признала деятельность американского Международного центра имени Вудро Вильсона.

До этого ведомство также сочло нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"). Позднее Минюст внес ее в соответствующий перечень.

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