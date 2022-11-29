В правительстве РФ поддержали запрет на упрощенное налогообложение для иноагентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона о запрете для иностранных агентов применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения было предложено закрепить в Налоговом кодексе РФ. Отмечается, что комиссия кабмина поддержала данный проект с учетом замечаний.

В правительстве напомнили, что налогоплательщиками по упрощенной системе в России признаются организации и индивидуальные предприниматели.

Законопроект о запрете упрощенной системы налогообложения для иноагентов был внесен в Госдуму в июне. Как отмечал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, такая норма предусмотрена проектом Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. Как отмечал депутат Евгений Федоров, иноагенты получают средства из иностранных источников на организацию деятельности против интересов РФ, но при этом у них есть возможность пользоваться некоторыми льготами и мерами поддержки.

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