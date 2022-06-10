В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете упрощенной системы налогообложения для иноагентов, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он пояснил, что такая норма предусмотрена проектом Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Политики предлагают внести корреспондирующую поправку в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.

7 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обобщает нормы законодательства об иноганетах. Проект уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель".

Документ также определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентом. Законопроект предполагает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырех.

