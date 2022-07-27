Аналитик оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала предложение ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам, сообщает RT.

По ее словам, уже введенные ограничения в части упрощенного порядка получения налогового вычета переводят иноагентов в разряд тех, в отношении кого камеральная налоговая проверка будет производиться в том числе на основании декларации, подтверждающих документов.

Декларированию подлежат и доходы от источников за пределами России, поэтому Федосова усомнилась в том, что иноагенты пойдут на раскрытие этой информации ради получения каких-то вычетов.

Она добавила, что скидки по штрафам за нарушения ПДД предоставляются всем лицам, привлеченным к административной ответственности. Поэтому, по ее словам, необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан РФ на основании того, что они иноагенты.

Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Парламентарий отметил, что закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" уже запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.

Федоров обратил внимание на то, что иноагент получает средства из иностранных источников на организацию деятельности против интересов РФ, но при этом у него есть возможность пользоваться некоторыми льготами и мерами поддержки.