В Кремле отреагировали на сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

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В Кремле уже настолько привыкли в заявлениям о вмешательстве России в выборы в США, что не замечают их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле внимательно следят за выборами в конгресс в США и анализируют информацию.

"Сказать, что мы бросили все дела и следили, – тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее", – приводит слова Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля пояснил, что американские выборы важны, но нельзя серьезно преувеличивать их значение для двусторонних отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Песков добавил, что эти выборы не смогут поменять ничего сущностного и отношения между странами пока будут оставаться плохими.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в выборы в США вмешивается не Москва, а экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По ее словам, подобная информация с американской стороны имеет сезонный характер.

Она считает, что журналисты США будут продолжать поднимать данную тему.



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