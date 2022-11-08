Захарова прокомментировала заявления о вмешательстве РФ в выборы США

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В американские выборы в конгресс вмешивается не российская сторона, а бывший президент США Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобная информация с американской стороны имеет сезонный характер. Она считает, что журналисты Соединенных Штатов будут продолжать поднимать данную тему. Захарова подчеркнула, что привычный ход нарушает именно Трамп, а не Россия.

"Туда им всем и дорога – все-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России", – поделилась дипломат в эфире "Прямого контакта".

8 ноября в США пройдут выборы в конгресс, в ходе которых определятся все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции во Флориде.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на советников Трампа предоставило информацию, что после промежуточных выборов в конгресс бывший глава государства хочет выступить с официальным объявлением об участии в президентских выборах США.



Политологи прокомментировали ситуацию с американскими выборами в конгресс

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